Jungle Cruise: atração do parque da Disney passará por mudanças

A Disney anunciou planos para atualizar a atração Jungle Cruise, nos parques da Disneylândia e do Walt Disney World Resorts. Conhecido por ser um dos passeios mais populares, a mudança é resultado de críticas nos últimos anos que apontam exibição de conteúdos preconceituosos, com representações desatualizadas e insensíveis de outras culturas. Com a futura chegada da adaptação cinematográfica protagonizada por Dwayne Johnson e Emily Blunt, a estratégia é a de reformular a aventura para refletir e valorizar melhor a diversidade do mundo.

Criado em 1955, o passeio do parque temático é composto por um pequeno barco que leva um grupo de viajantes por uma selva repleta de animais e situações “perigosas”, ao longo de um percurso emocionante narrado por um capitão. Embora não tenha sido divulgado quais serão as mudanças, algumas artes conceituais indicam novos cenários, como uma perseguição de um rinoceronte atrás de um grupo de exploradores e uma invasão de chimpanzés na embarcação, após esta sofrer uma colisão. Confira abaixo o vídeo divulgado pela Disney Parks sobre a nova versão:

De acordo com o blog Disney Parks, o cruzeiro no rio incluirá “novas aventuras que permanecem fiéis à experiência que conhecemos e amamos”. Segundo os responsáveis pelo projeto, o passeio terá o mesmo humor, em especial com clássicas piadas e frases famosas contadas por diferentes capitães — como “a parte de trás da água”. Em entrevista ao site D23, Chris Beatty, executivo criativo do parque, destacou que a viagem não trará uma reformulação completa, mas buscará expandir a história com cenas fantásticas e novos personagens.

“Queremos ter certeza de que todos aproveitem o passeio — que hóspedes de todo o mundo possam se conectar com as histórias que compartilhamos e que a forma como trazemos essas histórias respeite o mundo diverso em que vivemos. No momento em que as pessoas saírem da atração queremos que elas saibam que cumprimos nossa tarefa, pois isso é o que importa”, disse.

“Quando você olha para o Jungle Cruise, como ele é hoje, há apenas algumas partes que não fazem isso e precisam de uma atualização”, completou. Nesse contexto, também foi confirmado que a viagem removerá representações negativas de povos nativos.

Atração será adaptada em filme com Dwayne Johnson e Emily Blunt,Fonte: IMDb/Reprodução

Apesar do destaque que o longa trará para a atração do parque, Beatty esclareceu que as novas viagens não contarão com adaptações da história vista nas telonas, mas easter eggs devem ser encontrados durante o trajeto. “Isso significa que não colocaremos referências [do filme] lá? Nós definitivamente faremos isso. Mas não adicionaremos um grande enredo ou personagens desse material”.

Não há informações sobre o início do trabalho de reformulação e da data em que a nova versão chegará aos parques. Já o filme Jungle Cruise está previsto para chegar aos cinemas em julho.