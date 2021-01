Júnior Santos projeta ‘muito sucesso e conquistar títulos’ em novo desafio no Japão

Após somar 13 gols na última temporada com o Yokohama Marinos, o atacante Júnior Santos se prepara para um novo desafio no futebol japonês, vestindo as cores do Sanfrecce Hiroshima.

De acordo com o atleta, a expectativa é de somar resultados positivos e boas atuações pelo novo clube.

“Estou motivado e entusiasmado com este novo desafio, podendo seguir no Japão, um país que me adaptei muito bem e fui muito bem acolhido. Vestindo agora o uniforme da Sanfrecce Hiroshima, vou dar o meu melhor para contribuir para as vitórias da equipe o mais rápido possível. Farei o meu melhor para ter muito sucesso e conquistar os títulos. Vamos lutar juntos com nossos fãs e apoiadores”, afirmou.

O atacante brasileiro, que já passou por Fortaleza e Ponte Preta, constrói uma trajetória no Japão, que já contou com resultados positivos no Kashiwa Reysol, com o título da J-League 2, e Yokohama Marinos, sendo artilheiro do atual campeão nacional.

Ao relembrar os momentos de sua carreira, Júnior Santos agradeceu a todos que o ajudaram e destacou que outros momentos bons estão por vir.

“Só tenho a agradecer por tudo que tem acontecido em minha vida. Agradecer meus familiares e especialmente meu empresário, Edivaldo Ferraz, pois tive a chance de me destacar e ganhar projeção desde a ida para o Ituano, depois Ponte Preta, Fortaleza e, por fim, estes clubes de muita história no Japão. Foi uma grande mudança de vida, não só como profissional, mas como homem, e tenho uma carreira que ainda espero seguir construindo com muito trabalho e foco em busca dos objetivos. Tenho fé de que virão muitas coisas boas daqui pra frente”, concluiu.