Jurada de reality show desaba no choro ao lembrar trauma da infância · .

O episódio desta sexta (22) do Shark Tank Brasil está especialmente emocionante para Camila Farani. A investidora, que está entre os “tubarões”, como são chamados os jurados do programa, fica muito tocada ao acompanhar a apresentação de uma participante. Ela se lembra de um momento marcante de sua infância e não consegue controlar as lágrimas.

O reality show do Sony Channel recebe nesta sexta a empreendedora Jozi Belisiario, criadora de uma empresa que produz e comercializa bonecas negras. Ela, que é uma mulher preta, fala que teve a ideia quando quis dar um presente para uma criança e só achou as famosas bonecas brancas e loiras.

Jozi começou então a colocar em prática a representatividade que queria ver nos brinquedos. Ela e sua tia importam bonecas negras e as customizam, com cabelos crespos e trançados, por exemplo. Para que o negócio cresça e se torne mais conhecido, ela pede R$ 50 mil em troca de 10% de participação.

A investidora convidada deste episódio, Alexandra Loras, percebe que Camila está emocionada com a história de Jozi e pergunta se a colega teve bonecas negras em sua infância.

“Quando cada empreendedor entra, a gente se vê nesse empreendedor, lembra de muitas coisas. Eu nem posso olhar pra ela que vou chorar”, comenta a empresária.

Camila continua seu discurso, mas cai no choro em meio às palavras. A investidora fala que teve uma boneca negra, presente que ganhou de um familiar que morreu quando ela era criança.

Apesar de emocionar os tubarões, Jozi também os deixa ressabiados, porque ela ainda trabalha como professora e não se dedica integralmente à empresa de bonecas.

Além dela, também participam deste episódio dois empresários que criaram um puxador de portas ativado com os pés, uma dupla de empresários que desenvolveu uma plataforma para postagens automáticas em redes sociais e donos de uma escola de inglês voltadas para jovens de periferias.

Formato de sucesso em mais de 40 países, o Shark Tank está em sua quinta temporada no Brasil. O novo episódio do reality show vai ao ar no Sony Channel nesta sexta-feira, às 22h.