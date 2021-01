Jurados recebem brinquedos eróticos de participantes em reality · .

Uma proposta ousada acontece no episódio desta sexta (29) do Shark Tank Brasil. Duas empresárias vão ao reality show do Sony Channel para apresentarem seus produtos aos “tubarões”, como são chamados os jurados do programa: brinquedos eróticos. Alguns deles ficam um tanto confusos com os presentes que recebem.

No estúdio do Shark Tank, em frente aos investidores, está uma vitrine cheia de produtos eróticos da loja das participantes, como dildos, vibradores e algemas.

As empreendedoras Elisangela da Nhaia e Claudia Petry contam que a indústria de brinquedos sexuais está em crescimento e que as vendas aumentaram muito nos primeiros meses de pandemia, alta que deve se manter, segundo elas.

A intenção das duas é formar uma equipe de revendedoras dos produtos e ampliar o negócio para outras regiões do Brasil. Para isso, elas pedem R$ 300 mil de investimento em troca de 15% de participação na empresa.

Antes de serem sabatinadas pelos investidores, as empreendedoras entregam a eles alguns presentes sensuais que fazem parte do catálogo da loja. “Podem abrir, sem medo e sem vergonha”, anunciam.

José Carlos Semenzato mostra algumas faixas de cetim com argolas e parece confuso em relação à utilidade dos objetos. “Semenzato, qualquer coisa a gente te explica depois”, promete Claudia. “É, não vou saber usar, viu?”, ele confessa. Caito Maia diz que o colega também pode utilizar os produtos no “freestyle”, e todos se divertem com os brinquedos.

Mas as empresárias ainda precisam demonstrar que o negócio é viável e rentável, e assim convencerem os investidores a ajudá-las na missão de ampliar a operação e levar o prazer para mais clientes.

Também participam deste episódio a dona de uma empresa que oferece festas para cachorros, um empreendedor que criou um lucrativo negócio de fertilizantes e a criadora de um fast-food especializado em polenta.

Formato de sucesso em mais de 40 países, o Shark Tank está em sua quinta temporada no Brasil. O novo episódio do reality show vai ao ar no Sony Channel nesta sexta-feira, às 22h.