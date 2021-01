Justiça acata pedido de Pétala contra ex por ‘integridade física e psicológica’ · .

A Justiça de São Paulo acatou um pedido de medida protetiva solicitado pelos advogados de Pétala Barreiros e determinou que Marcos Araújo, ex-marido da jovem, está proibido de “se aproximar dela por menos de 300 metros e de manter qualquer tipo de contato”. A influenciadora o acusa de abusos e agressões.

A decisão favorável à influenciadora foi concedida pela juíza Juliana Pitelli da Guia, que justificou a proibição “a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida [Pétala]”. Em caso de descumprimento, o empresário pode ser preso.

A informação foi compartilhada pela própria Pétala nos Stories do Instagram neste sábado (2). A jovem de 21 anos admitiu que está exausta com toda a situação.

“Eu estou muito cansada disso tudo, eu não tô conseguindo ficar com meu filho, não estou conseguindo cuidar dele direito. O meu pai está me ajudando, a minha mãe está me ajudando, mas toda que eu pego ele no colo eu choro. Não quero passar esse tipo de sentimento pra ele”, explicou ela, em vídeo publicado no Instagram hoje.

Decisão judicial de medida protetiva foi compartilhada por Pétala Barreiros (Foto: Reprodução/Instagram)

A influenciadora está sendo processada criminalmente por Lívia Andrade, atual namorada de Marcos. A ex-apresentadora do SBT alegou que está sendo ameaçada após ter sido apontada como amante de Marcos.

Nos últimos dias, Pétala, que é mãe dos dois filhos de Araújo –Lorenzo, de seis anos, e Lucas, de apenas um mês–, concedeu uma entrevista para Antonia Fontenelle em que relatou ter vivido um relacionamento abusivo desde seus 14 anos, quando engravidou do primeiro herdeiro.

Em suas redes sociais, a jovem divulgou vídeos em que relatou agressões do ex-marido. Em uma das gravações, ela diz ter sido mordida no braço após uma crise de ciúmes. Diante da exposição, passou a receber ameaças em seus perfis. Assustada, foi até a Casa da Mulher Brasileira na véspera de Ano-Novo. O espaço de acolhimento especial possui uma Delegacia de Defesa da Mulher.

Aos prantos, ela declarou que teme pela própria vida, pelos filhos e seus familiares. Citado por Pétala em suas gravações, Araújo, que é dono do Festival Villa Mix, presidente e CEO da Audiomix e empresário de artistas conhecidos do grande público, como Alok e Gusttavo Lima, acionou sua defesa. Atualmente, ele namora com Lívia Andrade.

Em nota pública divulgada por Luiz Flávio Borges D’Urso, do escritório D’Urso e Borges, de São Paulo, o ex-marido da jovem alegou que as acusações dirigidas a ele são “falsas”.

“O senhor Marcos Aurélio reitera que confia na justiça e que tudo restará resolvido e esclarecido, tanto no juízo de família, como no juízo criminal, pelas medidas que serão tomadas contra quem quer que seja, para restabelecer sua honra e reputação, bem como de sua empresa, que tem sofrido prejuízos decorrentes destas divulgações de acusações falsas”, defendeu ele.