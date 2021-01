Juventus atropela a Udinese em jogo com dois gols e assistência mágica de Cristiano Ronaldo

Para não perder o líder Milan de vista, a Juventus venceu a Udinese por 4 a 1, neste domingo (3), pela 15ª rodada da Serie A. Em campo, Cristiano Ronaldo foi o grande nome do jogo, com dois belos gols e uma assistência mágica para Chiesa. Dybala completou, enquanto Zeegelaar descontou.

Atuando em casa, o time de Turim fez um primeiro tempo de muita pressão em cima do adversário. Logo aos três minutos, Cristiano Ronaldo incomodou. Pela esquerda, o português jogou para o meio e arriscou rasteiro, mas mandou para fora.

Aos seis minutos, um gol mais claro desperdiçado. Dybala arriscou pela direita, mas a bola desviou. Chiesa pegou a sobra e cruzou para Ramsey, que apareceu no primeiro pau, finalizou e errou.

Três minutos depois, a Udinese marcou, mas o VAR anulou a jogada. Lasagna cruzou para De Paul, que, na marca do pênalti, só escorou para marcar. Só que o árbitro de vídeo chamou o de campo para analisar um suposto braço de De Paul na jogada, e o gol foi invalidado.

Aos 30 minutos, Cristiano Ronaldo abriu o placar. Ramsey roubou a bola do adversário e serviu o camisa 7. Pela esquerda, o gajo cortou para dentro e chutou forte para fazer 1 a 0. Foi o 13º gol de CR7, que é o artilheiro da Serie A.

Já no segundo tempo, a Juventus ampliou logo aos três minutos. Cristiano Ronaldo deu lindo toque de trivela para Chiesa. O camisa 22 passou pelo marcador, chutou cruzado e fez 2 a 0.

Três minutos depois, Ramsey fez o terceiro da Juventus em chute rasteiro. Só que o VAR checou um toque no braço do jogador na origem da jogada e anulou o gol.

Aos 24 minutos, CR7 voltou a marcar. Bentancur deu passe para o português, que invadiu pela esquerda e, em chute forte cruzado, fez o 3 a 0 no placar. Foi o 14º gol dele na competição.

Com os dois gols, Cristiano Ronaldo chegou a 758 gols oficiais por clubes e seleções e ultrapassou Pelé. O Rei tinha 757, mas as contas, porém, não são claras. Pelé tem incríveis 1283 gols marcados, chamados de ‘gols não oficiais’. O ESPN.com.br mostrou todos os gols “ignorados” do Rei e comprovou que ele marcou alguns diante dos grandes clubes do mundo, incluindo Barcelona e Real Madrid, totalizando os 1283. Entenda aqui toda a história.

Aos 44 minutos, Zeegelaar descontou para a Udinese, fazendo 3 a 1. No entanto, havia ainda tempo para o time de Turim fechar o placar. Aos 47 minutos, Danilo serve Dybala, que tocou na saída de Musso e fez 4 a 1. Placar final!

Com o resultado, a Juventus chegou a 27 pontos e ocupa a quinta colocação. O Milan, que é líder, está com 37 pontos. Na próxima rodada, os dois times se enfrentam.

Juventus 4 x 1 Udinese

GOLS: Cristiano Ronaldo (2), Chiesa e Dybala (Juventus) Zeegelaar (Udinese)

JUVENTUS Szczesny; Danilo, Bonucci (Chiellini), De Ligt e Alex Sandro (Frabotta); McKennie (Arthur), Bentancur, Chiesa (Bernardeschi) e Ramsey (Kulusevski); Cristiano Ronaldo e Dybala Técnico: Andrea Pirlo

UDINESE: Musso; Bonifazi, De Maio (Molina) e Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace (Jean-Victor Makengo), Pereyra (Mandragora) e Zeegelaar; Lasagna (Nestorovski) e Pussetto (Forestieri)Técnico: Luca Gotti

A Juventus voltou a vencer após a derrota por 3 a 0 para a Fiorentina

Cristiano Ronaldo anotou o 14º gol no Campeonato Italiano

Ele é o artilheiro da competição até o momento

Em campo, Cristiano Ronaldo chegou as incríveis 758 gols oficiais contando clubes e seleções

Em uma conta não tão clara e já explicada acima, Pelé tinha 757 e foi ultrapassado pelo astro português

Classificação

Juventus: 5º lugar, com 27 pontos

Udinese: 13º lugar, com 1 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Quarta-feira, 06/01, às 16h45* – Milan x Juventus – Italiano

Quarta-feira, 06/01, às 08h30* – Cagliari x Benevento – Italiano

*horário de Brasília