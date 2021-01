Juventus goleia com facilidade, elimina o SPAL e fará clássico com a Inter de Milão nas semifinais

A Copa da Itália já tem um jogão confirmado nas semifinais. Nesta quarta-feira (27), a Juventus recebeu o SPAL, pelas quartas de final, e goleou com facilidade por 4 a 0. Com o resultado, confirmou classificação para a próxima fase da competição, onde fará clássico com a Inter de Milão.

Para a partida, assim como tem feito nos últimos jogos pela competição, o técnico Andrea Pirlo poupou os seus principais titulares e entrou em campo com um time alternativo.

E a Juve não demorou para levar perigo à meta visitante. Logo aos 5 minutos do 1º tempo, Morata cruzou na área, a defesa afastou, mas Frabotta aproveitou a sobra, chegou batendo e a bola passou à esquerda do gol.

Dois minutos depois, o atacante espanhol voltou a chegar com perigo. Morata se livrou de dois marcadores e arriscou de fora da área, para boa defesa do goleiro Berisha.

De tanto tentar nos primeiros minutos, a Velha Senhora acabou recompensada. Aos 14 minutos, Rabiot foi derrubado na área por Vicari. Num primeiro momento, o árbitro não viu pênalti e até amarelou o meio-campista francês. Porém, após consultar o VAR, a penalidade máxima foi marcada.

Morata assumiu a responsabilidade da cobrança, bateu no canto esquerdo de Berisha, que saltou para o lado contrário e permitiu a Juve abrir o placar.

Aos 23 minutos, Kulusevski recebeu na entrada da área e finalizou. Em dois tempos, Berisha fez a defesa.

Menos de 10 minutos depois, a Juventus ampliou. Frabotta recebeu de Kulusevski, limpou dois marcadores dentro da área e finalizou para o gol, sem chances para o goleiro rival.

No primeiro tempo, a única chegada da SPAL foi aos 36 minutos. Floccari aproveitou bobeada da defesa da Juve e bateu forte, na entrada da área.

Na volta do 2º tempo, os donos da casa também mostraram superioridade desde o início. Logo aos 2 minutos, Kulusevski chegou com perigo e forçou o goleiro Berisha a espalmar a bola.

O atacante da Velha Senhora voltou a levar perigo aos 7 minutos, para mais uma boa defesa de Berisha.

E assim também foi aos 11 minutos, mas desta vez em jogada que começou com Morata e terminou com finalização de Ramsey, que forçou o arqueiro do SPAL a intervir novamente.

No lado da Juventus, Buffon só trabalhou mesmo aos 26 minutos. Valoti finalizou da entrada da área e o experiente arqueiro da Velha Senhora segurou firme.

Aos 32 minutos, a Juve chegou ao 3º gol. Após bobeada de Tomovic, Chiesa ficou com a bola e tocou para Kulusevski, que empurrou para o fundo das redes.

Já nos acréscimos, Chiesa anotou o 4º gol da Juve, e fechou o placar por goleada.

Com a vitória, a equipe do técnico Andrea Pirlo avançou às semifinais da competição e terá pela frente a rival Inter de Milão, que venceu o Milan nesta última terça-feira (26), na próxima fase da competição.

Vale lembrar que a Juvce não levanta um título da Copa da Itália desde a temporada 2017/18.

Rabiot sofreu o pênalti que permitiu a Juventus abrir o placar contra o SPAL Getty Images

Juventus 4 x 0 SPAL

GOLS: Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa (Juventus)

JUVENTUS Buffon; Dragusin, Demiral (Da Graca), De Ligt e Frabotta (Alex Sandro); Bernardeschi (Di Pardo), Fagioli (McKennie), Rabiot e Ramsey; Kulusevski e Morata (Chiesa). Técnico: Andrea Pirlo

SPAL: Berisha; Okoli, Vicari (Tomovic) e Ranieri (Sala); Dickmann, Missiroli (Viviani), Esposito (Valoti), Sernicola, Brignola e Seck; Floccari (Moro). Técnico: Pasquale Marino

– A Juventus chegou ao seu 3º jogo consecutivo com vitória na temporada

– O SPAL voltou a perder depois de 4 jogos invicto na temporada

– A Juventus teve 55% de posse de bola, contra 45% do SPAL

– A Juventus finalizou 18 vezes no gol adversário

– Morata marcou o seu 13º gol na temporada

– A juventus não marcava mais de 3 gols sobre o SPAL desde 2017

– Frabotta marcou seu primeiro gol como profissional pela Juventus

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Sábado, 30/01, às 14h* – Sampdoria x Juventus – Campeonato Italiano

Domingo, 31/01, às 12h* – SPAL x Monza – Italiano Série B

*horário de Brasília