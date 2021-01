Juventus vence a Udinese com dois gols e assistência de Cristiano Ronaldo

A Juventus entrou de vez no G5 do Campeonato Italiano. Neste domingo, a Velha Senhora venceu o Udinese, em casa, por 4 a 1. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes e deu assistência para Chiesa. Dybala também marcou. Zeegelaar descontou para os visitantes.

Foi uma das grandes noites da carreira de Cristiano Ronaldo. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o português aproveitou passe errado da zaga para roubar a bola, penetrar a área adversária e finalizar sem chances para o goleiro.

A noite do camisa 7 não seria apenas para fazer gols. Com apenas quatro minutos do segundo tempo, o português deu uma linda bola para Chiesa ampliar.

Aos 25, Cristiano Ronaldo recebeu boa bola de Betancur, ficou cara a cara com o goleiro e finalizou para acabar com qualquer chance dos visitantes. Nos acréscimos, Zeegelaar diminuiu. Dybala aumentou novamente a contagem faltando poucos segundos para acabar a partida.

Com a vitória, a Juventus chegou aos 27 pontos e assumiu a 5ª colocação na Serie A. A Udinese segue em 13ª.