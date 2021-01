Juventus vence Sassuolo e mantém recuperação no Campeonato Italiano

A Juventus continua em recuperação no Campeonato Italiano. Pela 17ª rodada da competição, a equipe de Turim venceu o Sassuolo por 3 a 1, neste domingo, no Allianz Stadium, graças aos gols de Danilo, Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo. Grégoire Defrel descontou para os visitantes.

Com o resultado, a Velha Senhora alcançou sua terceira vitória consecutiva na Serie A. Agora, a equipe do técnico Andrea Pirlo segue na quarta colocação, mas com 33 pontos, sete a menos que o líder Milan. O Sassuolo, por outro lado, foi ultrapassado por Napoli e Atalanta e caiu para a sétima posição, com 29 pontos.

A Juve foi melhor durante toda a partida, mas demorou para converter a superioridade em gols. No primeiro tempo, Cristiano Ronaldo até foi bastante participativo, mas acabou sendo bem anulado pela defesa do Sassuolo. A grande oportunidade saiu dos pés de Chiesa, que acertou o pé da trave aos 21 minutos.

Pouco antes do intervalo, os donos da casa ficaram em vantagem numérica. Aos 43 minutos, Obiang fez uma falta dura em Chiesa, acertando um carrinho no tornozelo esquerdo do atacante, e acabou expulso.

Com um jogador a mais, a Juventus deslanchou na segunda etapa. Aos cinco minutos, o lateral direito brasileiro Danilo aproveitou a sobra na intermediária para soltar uma bomba no canto direito do goleiro Consigli e abrir o placar.

Mesmo com um homem a menos, o Sassuolo conseguiu buscar o empate aos 12 minutos, na única chance que criou no segundo tempo. Após jogada de Traoré pela direita, Defrel recebeu dentro da área, colocou na frente e bateu cruzado para superar Szczesny.

Com a igualdade no marcador, a Velha Senhora se lançou ao ataque e voltou a estar na frente no placar aos 36 minutos. Em uma bela jogada, Frabotta recebeu passe de Rabiot após corta-luz de Cristiano Ronaldo e cruzou rasteiro para o meio da área, onde Ramsey completou para as redes.

No último lance do confronto, Cristiano Ronaldo marcou seu 15º gol no atual Campeonato Italiano e se isolou ainda mais na artilharia. O português recebeu de Danilo pela direita, arrancou e chutou cruzado para deixar o jogo com números finais.