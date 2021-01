K1 de Viva a Diferença, Talita Younan começou terapia após papel em Malhação · .

Intérprete de K1 em Malhação – Viva a Diferença, Talita Younan revelou que começou a fazer terapia depois do papel na novelinha teen da Globo. A atriz disse que, por sua personagem passar por diversas situações difíceis como ser assediada pelo padrasto e lidar com o alcoolismo do namorado, foi procurada nas redes sociais por garotas que passavam pelos mesmos problemas.

“Recebi mais de mil mensagens de meninas pedindo ajuda, na época. E até hoje recebo. Elas se sentem incentivadas a denunciar, a se abrir com alguém. Mexeu tanto comigo que comecei a fazer terapia, porque queria ajudar todo mundo”, explicou a jovem em entrevista para Carla Bittencourt, do jornal Extra.

O sucesso da trama entre o público também faz a artista refletir com positividade sobre as situações que foram representadas por ela em Viva a Diferença. “K1 abordou assuntos pertinentes e sempre atuais, como o assédio e o alcoolismo. Foi uma quebra de tabus falar sobre isso à tarde, para um público jovem”, completou a atriz de 28 anos.

Talita e João no parto de Isabel

Novo momento na vida

Talita Younan também comentou sobre o novo papel que desempenha na vida real. Há cinco dias, a atriz deu à luz sua primeira filha, Isabel. A recém-nascida é fruto do relacionamento da artista com o cineasta João Gomez. Ele é filho da atriz Regina Duarte e irmão de Gabriela Duarte.

“Eu sempre tive vontade de ser mãe. Mas quando gravei a novela nem imaginava que seria tão em breve, dali a dois anos. O anticoncepcional falhou e, se Isabelzinha está aí, é porque tinha que ser”, finalizou ela.

