Kanté nunca ‘aliviou’ para o Leicester City desde que foi para o Chelsea; veja retrospecto de respeito do francês

Engrenagem do meio-campo do Leicester City que encantou e conquistou o título inédito da Premier League na temporada 2015/16, N’Golo Kanté mudou de lado há algumas temporadas e agora também é destaque no Chelsea. Nesta terça-feira (19), a partir das 17h15 na ESPN Brasil e App ESPN, também com tempo real no ESPN.com.br, o francês reencontra mais uma vez o ex-clube, em duelo que promete no Stamford Bridge, pela 18ª rodada Campeonato Inglês.

E quando o assunto é reencontrar o Leicester em campo, Kanté nunca aliviou para os Foxes. Desde que se transferiu para os Blues, na temporada 2016/17, o meio-campista coleciona um retrospecto de respeito. Em nove jogos, são cinco vitórias, três empates e uma única derrota.

No último confronto em que jogou, em junho de 2020, vitória por 1 a 0, com gol de Ross Barkley, e classificação garantida para o Chelsea na semifinal da Copa da Inglaterra 2019/20.

Já a única derrota de Kanté para o ex-clube aconteceu na temporada 2018/19, quando seu antigo companheiro Jamie Vardy anotou o gol da vitória por 1 a 0, em pleno Stamford Bridge, pela 18ª rodada da Premier League daquela campanha.

Kanté durante jogo entre Chelsea e Crystal Palace, pela Premier League Getty Images

Outo fato interessante é que o francês também já vazou a defesa dos Foxes. Na temporada 2017/18, ele marcou o segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre o Leicester, no King Power Stadium, também pela Premier League.

Em nove confrontos, Kanté teve comportamento exemplar em campo. O meio-campista levou um único cartão amarelo durante todo o restrospecto, que nesta terça passará a ter 10 jogos na contagem.

Já em relação à sua passagem por Leicester, Kanté disputou uma única temporada, após se transferir do Caen, da França, disputou 40 jogos, anotou um único gol e, de quebra, levantou o título do Campeonato Inglês.

Nos Blues, por sua vez, são 194 jogos, com 11 bolas nas redes. Em relação às conquistas, Kanté tem também uma Premier League, além de uma Copa da Inglaterra e um Europa League.

Na atual temporada da Premier League, o Leicester é o 3º colocado, apenas dois pontos atrás do líder Manchester United. Já o Chelsea, ocupa 7º lugar, com 29 pontos.