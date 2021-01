Karol Conká comenta desentendimento entre Kerline e Lucas Penteado: ‘Que besteira’ | casa BBB

Karol Conká, Gilberto e Lumena estão na cozinha. A cantora volta o assunto do desentendimento entre Lucas Penteado e Kerline. “Eu fico abalada com as pessoas, abalada não, chateada de ver as pessoas abaladas com um negócio desse tamanho”, opina, fazendo sinal de menos. “Coisa séria é o que rolou ontem. A história do cupido não dá. É muita bobeira sério”, completa.