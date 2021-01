Karol Conká confessa sobre Lucas Penteado: ‘Tudo agora é alfinetar o menino’ | casa BBB

Na área externa da casa, Kerline conversa com Projota e Nego Di, a sister canta o trecho da música “Sangue bom”, de Marcelo D2. Ao cantar o refrão ‘Tão louco você pensa que está, e se é que está’, é interrompida por Karol Conká: “Essa parte é do Lucas”. A cantora brinca com a letra da música e os confinados dão risada. Em seguida, a sister continua falando do brother: “Estou falando, o dia inteiro… Eu fico insuportável, tudo para mim agora é alfinetar o menino, mas amanhã já passa, é um dia ignorando, o segundo alfinetando e o terceiro é aceitando que não tem mais o que fazer”.