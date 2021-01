A cantora o tranquiliza e diz que não tem problema quanto a isso, mas explica que não gosta de algumas atitudes. “Como eu não concordo com egoísmo e vejo a pessoa egoísta… Estou com uma questão na minha cabeça e eu não quero ser injusta. Eu sinto um cheiro de algo que não me agrada. O comportamento dessa pessoa me incomoda. É uma só. Vou resolver comigo mesma”, diz.