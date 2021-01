Karol Conká é acusada de preconceito por criticar jeito de Juliette · .

Karol Conká foi acusada de ser preconceituosa com Juliette Freire no BBB21. A cantora estava falando sobre o jeito que a advogada tem de se expressar e disse que já ouviu ser normal na região dela, o Nordeste. “Eu sou de Curitiba, tenho muita educação para falar com as pessoas”, afirmou a rapper.

Juliette foi criticada por seu jeito espalhafatoso de falar, com o tom de voz alto, tocando nas pessoas. “Me disseram que lá na terra dessa pessoa é normal falar assim”, contou Karol, em conversa com Thaís Braz e Sarah Andrade. “Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha”, disse a cantora.

“Por mais que eu seja artista e rode pelo mundo, eu tenho os meus costumes”, continuou Conká. “Você foi criada lá”, concordou Sarah. “É, eu tenho muita educação. Eu tenho meu jeito brincalhão, mas reparem que eu não invado, não desrespeito, não falo nem pegando nas pessoas”, enfatizou Karol.

“Só que aí, essa pessoa [outro participante] falou que não foi por mal. E aí já me acalmei, porque pensei que a pessoa [Juliette] estava com alguma coisa comigo”, explicou a cantora, sobre a relação com a paraibana. “E eu fiquei me sentindo mal”, concluiu.

Confira:

impressão minha ou a Karol Conká falou que ela é mais educada que a Juliette porque é de Curitiba, e a Juliette é de Paraíba? #BBB21pic.twitter.com/aL0VHjw57S

— thomaz (@thomazcomenta) January 29, 2021

Karol Conka em uma fala extremamente problemática agora sobre a juliette. Não gostei mesmo. Soou demais como xenofobia. Péssimo péssimo péssimo

— trompieri (@trompieri__) January 29, 2021

Xenofobia aqui não, dona Karol Conká. Parta pra bem longe!

— Bea (@bonekabea) January 29, 2021

Aparentemente Carol Conka acha certo militar por diversos assuntos, mas xenofobia não é um problema pra ela.

— leticia (@letfeijoo) January 29, 2021

brother e a karol conka metendo uma xenofobia já KKKKKKKKK dizendo que é educada porque nasceu em curitiba e a juliette é ‘daquele jeito’ pq é ‘normal onde ela veio’

— 🌞 (@drebores) January 29, 2021