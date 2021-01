Karol Conká fala de sister: ‘A inconveniente do rolê’ | casa BBB

Fiuk questiona sobre quem seria a pessoa que as sisters estavam se referindo e Karol Conká responde: “É ela, a inconveniente do rolê. Eu só tenho essa palavra. Deselegante”. Lumena questiona se Camilla de Lucas tem receio de sair “da linha com a sister” e a influenciadora diz: “Não, é que eu não vejo as coisas. Só fico sabendo mil anos depois”.

Sarah entra no assunto e comenta que não sabia que os seis da Casa dos Imunes – Fiuk, Projota, Arthur, Lumena, Juliette e Viih Tube – teriam o poder de indicar alguém para o Paredão e Lumena comenta com Fiuk: “Novamente ela veio trazer aquela pauta: ‘Quem vai falar é você? Quem vai falar sou eu?'”. Lumena é interrompida pelo ator, que diz: “Ela não pode falar. Ela vai tirar da boca dela palavras que não são nossas”. Lumena concorda com o ator e diz: “E foi isso que aconteceu. A gente ensaiou com ela a fala”. Alguns presentes no cômodo riem e Karol Conká opina: “Fala para o Projota falar”.

Lumena continua: “O bom dia dela é sobre isso. Ai eu falei: ‘Minha parceira, eu não queria falar. Só que você não teve o cuidado de prestar atenção na discussão”. Lumena é novamente interrompida por Fiuk, que fala: “É porque é delicado, não é você chegar lá e pá”. Lumena diz que é preciso cuidado no Paredão, coisa que, segundo ela, a sister não tem: “Ela é muito descuidada”. Karol Conká concorda: “Se tem uma coisa que ela não tem é cuidado para falar porque ela me deixou chateada com besteira que saia da boca dela. Farpinhas com forma de humor, eu não concordo com isso”.

Fiuk complementa a fala da cantora: “Eu falei para ela isso algumas vezes. Irônia. ‘Como nós somos parecidos’ e eu falei para ela: ‘Não somos. Você é irônica e eu não sou. Você fica falando umas coisinhas aí, eu sou transparente. A gente é diferente”.

Antes da conversa encerrar, Karol Conká pede desculpas aos parentes da sister.

