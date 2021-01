Na varanda da casa, Karol Conká, Projota, Lumena e Fiuk batem papo sobre as experiências de vida. A cantora lembra dos desafios do início da carreira dela: “No começo da minha carreira, eu não entendia muito bem. Viajar para o exterior… Não existe o artista viajar sozinho. Eu viajei sozinha”. O rapper concorda e diz: “O começo é muito difícil”. A curitibana brinca: “Achei que era só subir no palco e ser linda”.