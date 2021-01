Karol Conká pede para Nego Di ajudar com brother: ‘Você podia dar um toque’ | casa BBB

No Quarto do Líder, Nego Di faz a gravação do podcast do Líder e entrevista Karol Conká. O brother pergunta sobre a carreira da cantora e quais países ela já se apresentou. Em seguida, o humorista faz uma espécie de quiz, provocando a sister com algumas palavras e pedindo que ela fale o que vem na cabeça. Em determinado momento, Nego Di questiona: “Geladeira?” A sister responde: “Venha”. Depois, é questionada sobre beijo na boca e avisa: “Quero beijar nas festas”.