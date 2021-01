Karol Conká conta para Caio e Rodolffo que não conseguiu segurar o riso ao falar com Lucas Penteado enquanto ele chorava por discussão com Kelrine no chuveiro: “Juro para vocês que não é nada demais, só que eu não consigo para de rir”, ela fala sobre sua reação com as sisters que viam a cena e não entendiam o ocorrido. A cantora explica o ocorrido aos dois brothers e define: “Está todo mundo sem dormir direito”.