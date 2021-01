Karol Conká sobre Kerline: ‘Você quer brincar? Assume as consequências depois’ | casa BBB

Ainda na conversa, Karol Conká diz: “É porque eu falei: eles estão vendo lá fora”. Camilla de Lucas questiona se Lumena estava no momento e ela responde: “Foi o meu bom dia a história do cupido foi uma manhã toda”. A cantora comenta que não estava falando desse assunto e rememora: “Ela começou e eu falei: olha, estou vendo dissimulação e manipulação”.

Karol Conká finaliza: “Eu falei: assuma. Você quer brincar? Assume as consequências depois”. Camilla de Lucas fala para a sister que entende as alegações de Kerline e a cantora retruca: “Eu também entendi. Mas eu falei para ela: ficar batendo nessa tecla…”.

A conversa continua e Lumena opina: “O que a Karol está trazendo ficou claro para mim. O lance do fala para um, fala para outro. Então, realmente, ela já estava mobilizando a cabeça de um bondão. Quando cheguei lá, eu já estava contaminada pela narrativa dela, sem ela ter minimamente organizado as ideias e ter ido, inclusive, trocar uma ideia com ele”.