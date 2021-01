Kashima Antlers oficializa a contratação de Diego Pituca, volante do Santos

O Kashima Antlers (Japão) oficializou a contratação de Diego Pituca em suas redes sociais. O presidente do Santos, Andrés Rueda, confirmou que o Santos acertou a venda do volante para o futebol Japonês. Na proposta inicial, o Peixe receberia US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões) à vista, pagos já em dezembro. Contudo, os japoneses melhoraram a proposta e os valores finais ainda não foram divulgados.

O Peixe pretende ter o jogador em caso de classificação para o Mundial de Clubes. O titular absoluto do meio-campo santista está garantido na final da Copa Libertadores diante o Palmeiras, dia 30 de janeiro, no Maracanã. No texto de confirmação da contratação, o Kashima informa que Pituca se apresentará no Japão depois da Libertadores e assim que o Governo suspender as restrições de imigração devido ao coronavírus.

Torcedor santista declarado, o camisa 21 completou 150 jogos com a camisa do Santos na partida contra o Boca Juniors, no jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. No duelo de volta, o jogador fez o primeiro gol da vitória do Peixe que cedeu a classificação para a grande final da competição Sul-Americana.