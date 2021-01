Kawhi Leonard: “Clippers simplesmente precisa mudar”

O Los Angeles Clippers viveu mais um de seus já conhecidos colapsos nessa sexta-feira. A equipe angelina sofreu uma virada incrível do Golden State Warriors e foi derrotado depois de estar vencendo o jogo por (confortáveis) 22 pontos de diferença na reta final do terceiro período. Em entrevista após a partida, o astro Kawhi Leonard admitiu que o Clippers possui problemas e algumas coisas precisam mudar para que o time seja o candidato ao título que todos projetam.

“Nós precisamos mudar. Simplesmente precisamos mudar. Temos que ser melhores. A nossa defesa foi terrível no terceiro quarto, eles conseguiram cestas fáceis e tudo que queriam. Eram arremessos absolutamente livres ou caminho aberto para a cesta. Não tinha ninguém perto da bola. Ninguém mesmo. Stephen Curry estava em um grande dia e trazia a bola para o ataque sem nenhuma pressão. Tem que mudar”, afirmou o craque, após o revés por 115 a 105.

O Warriors emplacou uma sequência dominante a partir do término do terceiro quarto, fazendo parcial de 52 a 18 em um intervalo de 12 minutos para contornar uma grande desvantagem. O Clippers cometeu 11 desperdícios de bola nesse período, que geraram 22 pontos para a equipe de San Francisco. Paul George confirmou que o clima do time no vestiário foi péssimo e palavras duras foram ditas, mas o elenco compreende que derrotas assim são inaceitáveis.

“Queremos ser ótimos como equipe e exigimos excelência de cada um em nosso grupo. Dito isso, nós precisamos melhorar. Todos. Essa foi uma derrota do time, mais do que tudo. Temos que trabalhar. E acho que é bom que aconteça cedo na temporada porque dá tempo para melhorarmos fechando jogos. Nós precisamos simplesmente confiar em nossa defesa e ajudar uns aos outros em quadra”, apontou George, principal anotador dos angelinos na noite com 25 pontos.

Leonard também não negou que, a portas fechadas, o pós-jogo foi marcado por mistura de indignação e irritação de todos no Clippers. Mas, obviamente, preferiu não detalhar o que foi dito. “É claro que conversamos no vestiário, mas eu não vou revelar o que foi dito ou ocorreu lá dentro. É conversa de vestiário – e o que acontece ali não vai sair da minha boca”, encerrou o astro, com a certeza de que mudanças precisam acontecer na equipe.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook