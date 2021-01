Kayky, joia da base do Flu, entra na mira do Liverpool

Uma das joias das categorias de base do Fluminense, o atacante Kayky, começou a ser alvo de clubes europeus. Primeiro foi o Shakhtar-UCR, mas agora surgiu o interesse do Liverpool-ING. O clube inglês terá iniciado as conversas com os representantes de Kayky. A ideia do Liverpool é oferecer um contrato nos moldes do que foi com o goleiro Marcelo Pitaluga, que saiu de Xerém para a Inglaterra.

Os dirigentes do Liverpool contam com a boa relação com o Fluminense como trunfo para contar com o atacante no futuro. O clube inglês segue com calma, pois só poderá contar com o jogador quando ele completar 18 anos. Kayky já foi escolhido como o melhor sub-17 do mundo pelo perfil Football Talent Scout. Com isso, passou a entrar no radar dos grandes do velho Continente.

O Fluminense trabalha para contar com a geração sub-17 rapidamente. A equipe conquistou o Campeonato Brasileiro da categoria e estão na final da Copa do Brasil desta temporada.