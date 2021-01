Kéfera foi confirmada na lista de participantes do BBB21? Entenda o caso · .

Kéfera Buchmann é apontada como uma das participantes do BBB21. A “informação”, no entanto, não veio de sites, colunistas nem muito menos da Globo –a emissora ainda mantém a lista de competidores em segredo. A “confirmação” de que a atriz e influenciadora digital estaria no reality surgiu de um perfil no Twitter nesta sexta-feira (1º) e ganhou força entre os usuários da rede social.

O nome de Kéfera virou um dos assuntos mais comentados no primeiro dia de 2021. Uma conta criada em novembro de 2020 e que tinha menos de 20 seguidores mudou o nome de usuário para TV UOL, colocou como imagem de perfil um logotipo do portal e fez o post sobre a atriz.

“Confirmado! A atriz Kéfera estará entre o elenco do tão esperado BBB21. A atriz acaba de ser confirmada e já se encontra confinada em um dos quartos do hotel. Vem aí”, escreveu o perfil falso.

A publicação, feita às 13h28, rapidamente viralizou. Em menos de cinco horas, já contava com 14 mil curtidas e mais de 4 mil compartilhamentos.

Ao perceber a proporção do “anúncio”, o usuário tirou o nome e o logo do UOL e passou a se identificar como “kkkkkk”, com @wowtriz, e explicou que o post se tratava de uma piada. “Gente? É meme. UOL e Kéfera, não me processem. Sou pobre e desempregado”, pediu o dono da página.

CONFIRMADO!!!! a atriz Kéfera estará entre o elenco do tão esperado #BBB21. A atriz acaba de ser confirmada e já se encontra confinada em um dos quadros do hotel. VEM AÍ pic.twitter.com/Wn8TF3cnqc

— kkkkkk (@wowtriz) January 1, 2021

UOL E KÉFERA, NÃO ME PROCESSEM SOU POBRE E DESEMPREGADO.

— kkkkkk (@wowtriz) January 1, 2021

A brincadeira, no entanto, pode até se tornar realidade. Ainda não é possível cravar os nomes que estarão confinados no BBB21. A Globo marcou para 8 de janeiro anúncio de novidades sobre o programa, mas ainda não foi informado se a lista oficial será revelada nessa data.

Na semana passada, o chefão do Big Brother Brasil, J.B. Oliveira, o Boninho, respondeu para um seguidor no Instagram que pediu Kéfera no reality. “Gosto muito dessa menina”, falou o diretor, em referência à atriz que participou da novela Espelho da Vida.

O colunista Leo Dias, do Metrópoles, informou que Fiuk era um nome certo para o BBB21. Carla Diaz e Rafael Infante também já foram apontados como possíveis integrantes no elenco de celebridades.

Veja abaixo a repercussão sobre a possibilidade de Kéfera participar da 21ª temporada do Big Brother Brasil 21, que faz primeira apresentação em 25 de janeiro:

