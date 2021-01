Keira Knightley se recusa a filmar cenas de sexo com diretores homens · .

Keira Knightley não aceita mais gravar cenas de sexo ou de nudez com diretores homens. A atriz revelou esta decisão em participação no podcast Chanel Connects, no qual conversou com a diretora Lulu Wang (A Despedida) e a jornalista Diane Solway. Para ela, grande parte destas situações têm olhares muito masculinos.

“É parte por vaidade e também a visão masculina”, explicou a atriz, que acrescentou cláusulas anti-nudez em seus contratos depois de ter filhos. “Eu me sinto muito desconfortável agora em reproduzir a visão masculina”.

Para Keira, a maioria dos diretores quer apenas uma atriz parecendo gostosa para performar nestas cenas que, segunda ela, são terríveis.

“Há cenas horríveis em que você fica toda engordurada e todos estão grunhindo”, disse Keira, acrescentando que, aos 35 anos, se encontra em uma fase da carreira na qual não tem interesse em fazer isso. “Sou vaidosa demais, e esse corpo já teve duas crianças. Prefiro não ficar na frente de um grupo de homens pelados”, argumentou.

Apesar da recusa, a estrela de Piratas do Caribe disse que não está 100% fechada para esse tipo de cena e revelou as suas condições. “Não estou banindo totalmente [as cenas de sexo]. Eu meio que bani com homens”, finalizou.