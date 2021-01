Kelvyn anota segundo gol do Ceará e vira destaque na vitória diante do Flamengo

Em campo neste último domingo, no Maracanã, Kelvyn foi destaque da equipe do Ceará na vitória dos visitantes diante do Flamengo, por 2 a 0. O jovem anotou o segundo tento do Vozão e aproveitou para dedicar à esposa, grávida de três meses.

“Muito feliz pelo gol e pela vitória. Estou vivendo um momento muito especial dentro e fora de campo. Dentro de campo, estou recebendo oportunidades de mostrar o meu trabalho, tenho me dedicado muito e as coisas estão acontecendo passo a passo. Fora de campo, minha esposa está grávida. Estamos muito felizes com essa grande bênção em nossas vidas”, disse no pós-jogo. O casal ainda não sabe o sexo do bebê.

Aos 21 anos de idade, Kelvyn anotou seu segundo gol no Brasileirão – o primeiro foi contra o Grêmio. O lateral tem colecionado oportunidades ao longo da temporada e vem ganhado espaço aos pouco no Vozão. Kelvyn participou de 16 jogos em quatro competições diferentes.

“Tento aproveitar ao máximo as oportunidades que recebo. Não importa se vou jogar um minuto ou os 90. Cada lance pode mudar um jogo, então eu entro com esse pensamento. Só tenho a agradecer aos dirigentes, à comissão técnica e aos meus companheiros por tudo que vem acontecendo”, disse o jogador.

Em 2019, o atleta fez parte do título Cearense Sub-20 e se destacou na competição com cinco gols em 12 jogos.

“O crescimento tem que ser no dia-a-dia. É para isso que eu trabalho e me dedico. Tenho que projetar sempre o melhor para mim e para a minha família. No futebol as coisas acontecem muito rápido e, graças a Deus, o Ceará está me dando essas oportunidades”, finalizou Kelvyn.