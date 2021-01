Keno lamenta revés, mas reforça busca pela vitória no Atlético-MG

O Atlético-MG deixou de conquistar uma importante vitória para seguir na briga pelo título. Neste sábado, a equipe foi derrotada pelo Vasco por 3 a 2 e permaneceu na 4ª posição com 54 pontos, cinco de distância para o líder Internacional.

O atacante Keno lamentou a derrota após a partida. O jogador afirmou que o resultado negativo “atrapalha muito” o Galo na luta pela liderança, mas reforçou que o time precisa reagir para voltar a vencer na competição após duas rodadas.

“Atrapalha muito. Sabemos que o Vasco está lutando na parte debaixo e a gente esta brigando pelo título, mas infelizmente aconteceu a derrota. Temos que levantar a cabeça, saber que não tem nada perdido ainda, e trabalhar para encontrar a vitória e seguir em frente”, declarou ao SporTV.

O Atlético volta aos gramados no próximo domingo, dia 31 de janeiro. Os mineiros enfrentam o Fortaleza no Mineirão, às 17 horas (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.