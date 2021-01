Keno tem ruptura nos ligamentos do cotovelo e fica de fora por tempo inteterminado

O Atlético-MG divulgou nesta quarta-feira o resultado dos exames de Keno, e a notícia não é boa para a equipe de Jorge Sampaoli.

O atacante sofreu uma ruptura nos ligamentos do cotovelo esquerdo e desfalcará a equipe por tempo indeterminado.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Keno sofreu a lesão na terça-feira, na vitória sobre o Santos, no Mineirão. Ele caiu de mau jeito e teve que deixar a partida de maca.

Artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro, Keno já havia marcado 10 gols na competição nacional, bem como 6 assistências, sendo o principal garçom do Galo também.

O Atlético tem 57 pontos e está em terceiro no Brasileirão, cinco pontos atrás do líder Internacional.

Nesta quarta, o atacante Keno realizou exames de imagem que evidenciaram luxação com ruptura dos ligamentos do cotovelo esquerdo. O jogador já iniciou tratamento conservador e permanecerá com o cotovelo imobilizado pelos próximos dias. pic.twitter.com/mLwd8tdgwV — Atlético 😷 (@Atletico) January 27, 2021

“Nesta quarta, o atacante Keno realizou exames de imagem que evidenciaram luxação com ruptura dos ligamentos do cotovelo esquerdo. O jogador já iniciou tratamento conservador e permanecerá com o cotovelo imobilizado pelos próximos dias.

O tempo de recuperação dependerá da evolução do quadro e ele ficará em tratamento intensivo para retornar aos gramados o mais breve possível.

Boa recuperação, Keno!”