Kerline comenta sobre Juliette: ‘Ficou estranha comigo’ | casa BBB

Na sala da casa do BBB21, Kerline conversa com Gilberto. Ela explica para o brother uma situação envolvendo uma sister: “Ela chegou e falou, ‘eu já soube que teve treta'”. Nesse momento, Thaís se junta aos dois e pergunta sobre o que estão falando. Kerline explica: “Você vai entender”, e continua falando: “Eu falei que não estava sabendo e falei ‘a única treta que não foi treta foi a má interpretação do Lucas comigo em relação à água. Que ele até falou que ia votar em mim porque ele achou que eu estava fazendo de má fé'”. A cearense descreve a reação da sister a qual está se referindo e completa: “Depois ela ficou super estranha comigo”.