Kerline desabafa com Lumena: ‘Não fiz nada para ninguém’ | casa BBB

O episódio fez com que Lucas até falasse que iria votar na sister. A modelo cochicha sobre essa situação com Lumena: “Comecei a vibrar na frequência do medo, de tudo isso. Não gosto, não me sinto bem. Gosto de vibrar alto. Não vou mais questionar sobre isso. Eu não fiz nada para ninguém. O que pode me prejudicar é ele alimentando.”