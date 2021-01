Kerline é participante do BBB21; conheça! | participante

“Vale tudo por R$ 1,5 milhão? Depois de 2020, acho que vale”. Participante do Grupo Pipoca , no BBB21 , Kerline se reinventou e se redescobriu durante a pandemia. Após superar o fim de um relacionamento de dois anos e se tornar a provedora da família, a cearense aproveitou o momento para transformar seu plano B em plano A e passou por um processo de transformação total: “A quarentena me salvou, criei uma maturidade que não tinha”.

Empreendedora nata, a loira teve que abrir mão do sonho de ter uma empresa para gerenciar a carreira de influenciadores após cair em um golpe e contrair uma dívida. Para pagar as contas de casa, usou todo o seu conhecimento de mercado para atuar no ramo e conseguir uma boa projeção regional como criadora de conteúdo digital.

“Tive que me virar. Minha vida mudou completamente em um ano. Meu padrasto e minha mãe perderam o emprego, vendi meu carro, mas estou indo bem com 56 mil seguidores. Em Fortaleza, consigo tirar leite de pedra com o que tenho”.

Atualmente, a modelo e influenciadora só aceita trabalhar por permuta caso a marca possa lhe projetar no mercado. “Passei a levar proposta para marcas, comecei fazendo shooting em casa e várias influenciadoras me imitaram”, revela.

Prestes a entrar no BBB, Kerline, de 28 anos, sabe que não vai agradar todo mundo. Direta, ela é do tipo que não faz média com ninguém e reconhece que, por vezes, sua sinceridade pode machucar o outro.

“Sou atrevida, espontânea e autêntica. Senti, pensei, falei. Não sou cautelosa, não fico medindo as coisas”, define-se.

Competitiva, tem raciocínio rápido e revela ter dupla personalidade: “Tem a Kerline good vibes, divertida e que gosta de aventura. E a outra que é completamente surtada”.

Solteira, não descarta um romance no reality, mas preocupa-se com a intensidade com a qual vive suas relações: “É minha maior qualidade e meu pior defeito. Ou sofro muito, ou estou muito feliz. Sou emocionada, eternamente apaixonada”.

