Kerline encena briga com Carla Diaz: ‘A inshala tem que dormir na caminha?’ | casa BBB

Kerline desvia da pergunta e debocha da atriz: “A inshala tem que dormir na caminha dela?” Camilla de Lucas intervém na discussão e sugere: “Vamo resolver no quarto”. As sisters que estão discutindo ignoram a colega de confinamento e seguem no debate. Enquanto isso, os brothers que estão na área externa entram na casa e assistem a situação. Carla Diaz saí da cozinha enquanto Camilla interrompe Kerline e provoca: “Você quer aparecer? Então coloca a cara na câmera!” A modelo afirma que quer aparecer e sobe em uma das cadeiras. A discussão continua até um dos brothers entender que a cena é uma brincadeira e sugerir que falta veracidade. Karol Conká entra na conversa pulando e rindo: “É tudo mentira”.