Lucas Penteado e Kerline conversam novamente sobre o desentendimento que os dois tiveram na primeira festa do BBB21, a Festa Réveillon. Kerline fala um pouco sobre seus sentimentos: “A Karol (Conká) me leu hoje, ela me falou: ‘Eu estou vendo nos seus olhos que isso te interessa’. E eu falei para ela que ela é uma guru. Mas eu não gosto de magoar ninguém”.