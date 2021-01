Kevin Durant vai desfalcar Nets por uma semana

O Brooklyn Nets faz um início de campanha oscilante, ocupando a nona posição na classificação da conferência Leste. Para piorar, o astro Kevin Durant vai desfalcar o Nets por, pelo menos, uma semana. De acordo com o jornalista Shams Charania, do The Athletic, o jogador foi exposto ao COVID-19 nos últimos dias e terá de ficar em quarentena.

Durant contraiu coronavírus em março, quando iniciava os treinamentos com bola, visando seu retorno às quadras. Desde então, ele passou por diversos exames, sempre com resultados negativos. Entretanto, vai perder os próximos quatro jogos por quebra de protocolo. Jogadores podem ter contato com familiares, mas são regularmente testados. Se algum membro teve o vírus detectado, o atleta é colocado em quarentena automaticamente, estando ou não com COVID-19.

Em sua primeira temporada pela equipe, o atleta vinha jogando sem restrição de minutos. Afastado por toda a campanha passada, por conta de ruptura no tendão de Aquiles, quando ainda defendia o Golden State Warriors, ele assinou com o Nets um contrato de quatro anos em julho de 2019.

Um dos cestinhas da temporada, com médias de 28.2 pontos, além de 7.0 rebotes, 4.2 assistências e 1.8 roubada, em cerca de 34 minutos por jogo, Durant vai desfalcar o Nets diante do Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder.

