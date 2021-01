Kevin Feige revela planos da Marvel para a Fase 4 no cinema e TV

Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, fez uma série de comentários sobre o futuro das produções do estúdio. Com o fim da chamada “Saga do Infinito”, ele compartilhou detalhes de como será a “Fase 4”, constituída de vários filmes nos cinemas e séries no Disney+. As revelações foram ditas ao longo dos últimos dias, durante campanha de lançamento de WandaVision. Contudo, não revelou exatamente quando a fase será concluída.

O chefão lembrou que a nova etapa estava originalmente pensada para começar com a chegada de Viúva Negra nas telonas. Devido aos constantes adiamentos do longa por conta da pandemia, a função foi passada para o novo seriado da plataforma de streaming.

Para o executivo, essa alteração não traz mudanças em termos criativos, porém diz estar satisfeito em começar o ciclo com uma produção que aborda conceitos muito diferentes das outras do universo cinematográfico da Marvel (MCU). “Adoro o quão ousada é”, comentou ao Comic Book.

Viúva Negra

Viúva NegraFonte: IMDb/Reprodução

Feige comentou estar esperançoso em relação ao lançamento de Viúva Negra previsto para maio deste ano. Porém, destacou que isso só será possível caso uma vacina contra a Covid-19 seja disponibilizada ao público geral até aquele momento.

Esse fator ainda pode influenciar outros filmes esperados para chegar nos cinemas ainda em 2021. Dentre eles, a terceira aventura solo do Homem-Aranha (ainda sem título definido), Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e Os Eternos.

Pantera Negra 2

Pantera NegraFonte: IMDb/Reprodução

Em entrevista ao Deadline, Feige informou que a sequência do aclamado filme de 2018 mergulhará mais fundo na história e complexidade de Wakanda. “Será uma oportunidade para desenvolver mais os personagens e as diferentes subculturas do local. Este sempre foi o foco principal da continuação”, destacou.

“Ryan Coogler está trabalhando arduamente no roteiro, com todo o respeito, amor e genialidade que ele tem. Isso nos dá um grande consolo, então sempre foi pensado para promover a mitologia e a inspiração de Wakanda. Não vamos utilizar de computação para criar cenas para Chadwick [Boseman], nem reformular T’Challa”, completou sobre o assunto.

X-Men

X-Men da FoxFonte: IMDb/Reprodução

Antigas propriedades da Fox em breve ganharão novas adaptações pela Marvel, como o caso de uma nova versão para o Quarteto Fantástico (sob direção de Jon Watts) e para o universo mutante. Após revelar que Deadpool 3 fará parte do MCU e terá classificação para maiores, o chefe do estúdio contou ao ScreenRant que os X-Men não foram esquecidos.

“Vocês sabem o quanto eu amo os X-Men. Eu já disse que foi por onde comecei a consumir [as histórias da Marvel nos quadrinhos]. Não posso dizer nada antes de um anúncio oficial, mas fiquem tranquilos, as discussões em bastidores têm sido longas e contínuas”, ressaltou.

Invasão Secreta

Skrulls em Capitã MarvelFonte: IMDb/Reprodução

Um dos últimos anúncios feitos pela empresa foi quanto ao desenvolvimento de uma série no Disney+ com foco na saga “Invasão Secreta”. Ela marcará o retorno de Samuel L. Jackson como Nick Fury e Ben Mendelsohn no papel de Talos, líder dos Skrulls.

Para Feige, o formato foi pensado para melhor adequar a história e os personagens presentes no crossover originário dos quadrinhos. “Será um caso para Sam Jackson e Ben Mendelsohn explorarem os elementos de paranoia da série de quadrinhos com todas suas ótimas reviravoltas”, explicou ao Comic Book.

Retorno de personagens da Marvel em séries da Netflix

Série Os Defensores, da NetflixFonte: IMDb/Reprodução

Em conversa com o Deadline, o executivo foi questionado se seria possível um tipo de retorno de personagens do estúdio vistos nas séries da Netflix, como o Demolidor de Charlie Cox e da Jessica Jones, vivida por Krysten Ritter.

“Certamente você viu o que anunciamos na Comic-Con há um ano e meio e no Disney Investor Day há algumas semanas, então esse será o nosso foco. Mas estou na Marvel há tempo suficiente para não dizer nunca sobre nada”, relevou.

Em outro momento, Feige também teve a oportunidade de falar sobre rumores que circulam na internet sobre as próximas produções do estúdio. “Eu li algumas coisas. O divertido sobre especulações é que às vezes as teorias não poderiam estar mais erradas, mas também acontece de serem chocantemente próximas à realidade”, contou.