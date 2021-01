Kim Kardashian e Kanye West vão se divorciar? Entenda a confusão · .

Depois de anunciar o fim do reality show Keeping Up with the Kardashians, a socialite Kim Kardashian pode estar colocando um ponto-final em outra parte marcante de sua vida: o casamento com o rapper Kanye West. Segundo o tabloide Page Six, ela já teria contratado até uma advogada renomada para cuidar do divórcio.

O jornal informa que Kim foi atrás dos serviços de Laura Wasser, responsável pelas separações de outras famosas como Britney Spears e Angelina Jolie. No ano passado, Kanye West chegou a publicar em suas redes sociais que queria se separar da mulher e comparou sua sogra, Kris Jenner, ao ditador norte-coreano Kim Jong-Un. Depois, apagou tudo e pediu desculpa.

A socialite teria se cansado dos surtos frequentes do marido; ele também já se declarou um deus na Terra, se candidatou à Presidência dos Estados Unidos e chamou a mulher e a sogra de “supremacistas brancas”. “Kim quer virar advogada e está engajada na sua campanha de reforma prisional. Enquanto isso, Kanye quer ser presidente e fica falando outras merdas. Ela se cansou de tudo isso”, disse uma fonte próxima ao casal ao tabloide.

O casal sequer ficou junto durante as festas de fim de ano. O rapper foi para um rancho no Wyoming, enquanto Kim ficou com os filhos, as irmãs e a mãe na Califórnia.

O site TMZ, especializado em fofocas de celebridades, no entanto, tem outra versão para o futuro do casal. Segundo a publicação, Kim e Kanye até cogitam o divórcio, mas só em último caso. Eles estariam fazendo terapia de casal para superarem os problemas e darem um jeito no casamento.

Os dois se casaram em maio de 2014 numa cerimônia grandiosa na Itália. Eles têm quatro filhos: North, de sete anos; Saint, de cinco; Chicago, que vai completar três anos na semana que vem; e Psalm, de um ano e sete meses.

Kim já foi casada com o produtor musical Damon Thomas, com quem trocou alianças quando tinha apenas 19 anos. A união durou de 2000 a 2004. Em 2011, ela foi ao altar mais uma vez, com o jogador de basquete Kris Humphries –os dois assinaram o divórcio em 2013, quando ela já estava namorando Kanye West.