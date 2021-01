Kingston anuncia a nova linha de produtos Workflow e NVMe SSDs

Durante a feira CES 2021, a Kingston Technology anunciou a família Workflow, composta pelos produtos Workflow Station, Workflow SD Reader e Workflow microSD Reader, além das unidades PCIe Gen 4.0, tendo o promissor Ghost Tree como carro-chefe. A convite de sua assessoria nacional, pudemos conversar com Shealyn Johnson, relações públicas da Kingston que nos mostrou em primeira mão as novas tecnologias.

O futuro dos SSD

Durante a feira ficamos conhecendo os futuros lançamentos em SSDs NVMe, com a aguardada chegada dos primeiros SSDs PCIe NVMe de quarta geração. Jogadores e criadores de conteúdo devem ficar de olho no Ghost Tree, a unidade PCIe Gen 4.0 que conseguirá fazer leituras e gravações em até 7.000MB/s com armazenamento entre 1TB e 4TB!

“Ainda não temos uma adoção em massa da tecnologia porque só estamos começando a ver as produtoras de placas-mãe abraçando a gen 4”, explicou Shealyn. “Ainda não podemos revelar todas as produtoras que terão suporte a ela, mas vamos trabalhar juntos para ajudar a popularizar esse padrão!”

Outro lançamentos dignos de nota são a Série NV, com o SSD M.2 PCIe Gen 3.0 x4, o drive de entrada da empresa com capacidade de até 2TB, e o XS2000, com o SSD externo USB 3.2 Gen 2 x2, que vai de 500GB até 2TB via USB Type-C e transferências de até 2.000 MB/s. Por fim, temos o DC1500M, uma atualização do DC1000M, com protocolo NVMe e formato U.2, já pronto para computação na nuvem.

Armazenamento em qualquer lugar

O Workflow Station é um dock que inclui quatro slots para leitores de mídia e inclui miniHUB USB, cabo USB tipo-C e fonte de energia. Já os Workflow SD Reader e microSD Reader são vendidos separadamente e podem ser conectados ao hub para leitura de dados em cartões SD ou micro SD, respectivamente, sendo que cada um deles traz dois slots e um cabo USB tipo-C.

Os acessórios são compatíveis com Windows 8, 10 e Mac OS e, graças ao cabo USB-C, é possível manter o fluxo de trabalho em qualquer lugar, transferindo seus arquivos de gravação rapidamente seja na rua ou em casa graças ao USB 3.2.

“A Kingston sempre trabalha para ficar antenada com o que os seus clientes precisam e o que vai ser a próxima tendência”, e agora estamos investindo firmes na gen 4″, comemorou Shaelyn. Todos esses itens contam com suporte técnico grátis, além de dois anos de garantia por parte da Kingston, mas ainda não há preços anunciados em reais para o mercado nacional.

Qual a sua novidade favorita entre os anúncios da empresa na CES 2021? Conte para a gente nos comentários a seguir!