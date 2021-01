Klopp rebate críticas ao Liverpool, sem vencer há 4 jogos na Premier League: ‘Não é uma catástrofe’

Quatro jogos sem vencer e a “modesta” quarta colocação na Premier League colocam pressão sobre o Liverpool, atual campeão inglês e tratado como grande favorito ao título. Mas, para Jürgen Klopp, isso não é motivo para tantas críticas recebidas pelo time de Anfield.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (20), véspera do confronto com o Burnley, com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, Klopp esfriou os ânimos dos “cornetas” e pediu paciência com o Liverpool.

“Alguém precisa manter a calma. Não é uma catástrofe. Não é perfeito, mas vi a equipe dar bons sinais contra o Manchester United. Como não vencemos, ninguém quis saber. Não conseguimos marcar, é isso, mas nada. Temos um trabalho a fazer e estamos a trabalhar para isso. Sabemos que não estamos na posição que queríamos. Temos de lutar”, afirmou.

O Liverpool não sabe o que é vencer no Campeonato Inglês desde 19 de dezembro, quando enfiou 7 a 0 no Crystal Palace, em Londres. Desde então, empatou com West Bromwich e Newcastle United, perdeu para o Southampton e voltou a ter igualdade com o United.

A equipe de Klopp soma 34 pontos, atualmente abaixo de Manchester City, Leicester City (com um jogo a mais) e Manchester United.