Koeman ainda não sabe se terá Messi em final e revela pedido de brasileiro para deixar o Barcelona

O técnico Ronald Koeman, do Barcelona, ainda não sabe se terá o craque Lionel Messi na final da Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao, neste domingo, às 17h (de Brasília).

“O Leo treinou individualmente ontem e hoje vai fazê-lo com o grupo. Vamos ver se chega ou não à final. No final é o próprio jogador que sempre dá a última palavra e vamos esperar amanhã para ver como o seu corpo reage, mas temos esperança de que ele consiga estar”, disse o holandês em entrevista coletiva.

“Para qualquer treinador, se você pode contar com o melhor, ele sempre lhe dá mais opções de vencer. Estamos falando do número um do mundo e se ele não estiver faltará algo. Com o Leo, o time é mais forte”.

O Barcelona jogará contra um adversário que eliminou o Real Madrid na semifinal.

“Espero um jogo difícil contra um adversário que trabalha muito e é muito competitivo. Temos que tentar jogar o nosso jogo, mas sempre depende do adversário. Em uma final não é necessário motivar os jogadores”.

“A Supercopa não é o troféu mais importante, claro, mas em cada título que você ganha é bom para a tua carreira, como jogador ou como treinador. “

Na coletiva Koeman também admitiu que o goleiro brasileiro Neto, reserva de Ter Stegen, pediu para deixar o Barcelona.

“É verdade que o seu representante pediu uma saída e nós dissemos não porque ele é importante para nós e queremos ter todas as posições bem cobertas. Li e ouvi dizer que estou zangado ou infeliz por não poder contratar ninguém e não é verdade. Estou bem, feliz. Conheço perfeitamente as limitações financeiras do clube. E se não for possível, continuaremos com o que temos.”