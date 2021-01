Koeman diz que não se arrepende por ter deixado Suárez sair do clube

Em setembro de 2020, após seis temporadas defendendo as cores do Barcelona, Luis Suárez deixou o Camp Nou rumo ao Atlético de Madrid. A saída do uruguaio se deu após a chegada do técnico Ronald Koeman.

Em entrevista coletiva, o treinador holandês voltou a falar sobre a saída do jogador. O técnico afirmou não se arrepender da decisão, mesmo o Barcelona enfrentando problemas no setor ofensivo enquanto Suárez segue se destacando com a camisa colchonera.

“Não estou arrependido por ter deixado Suárez sair. Já elogiei as suas qualidades. A decisão já estava tomada pelo clube e por ele”, afirmou.

Em relaçao ao mercado de transferências de inverno europeu, que abriu no último dia 1º de janeiro, Koeman revelou que, caso não cheguem reforços, é por conta dos problemas financeiros que o Barcelona encontra.

“Se não for contratado ninguém é por escolha do clube ou devido à situação financeira”, revelou, sucintamente, o treinador.

Luis Suárez, do Atlético de Madrid Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Ao todo, Luis Suárez entrou em campo 15 vezes pelo Atlético de Madrid e marcou oito gols. O uruguaio é o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol.

O Barcelona de Ronald Koeman entra em campo no domingo (3), às 17h, e enfrentará o lanterna Huesca, fora de casa. O clube culé está na 6ª colocação, com 25 pontos conquistados.