KoF XV ganha primeiro gameplay focado em Shun’ei

Com o anúncio do lançamento de The King of Fighters XV feito na última semana, veio a confirmação de que receberíamos um novo trailer por esses dias. Promessa feita, promessa cumprida: eis que temos a chance de ver um pouco de Shun’ei em ação.

A gravação que você confere abaixo traz um gameplay curto do personagem, mostrando alguns de seus golpes em um confronto com Kyo Kusanagi. Também temos a oportunidade de ver um dos cenários que estarão disponíveis para as batalhas.

O trailer em questão termina dizendo que teremos mais novidades na próxima semana, o que provavelmente significa um novo vídeo ou algum tipo de pronunciamento oficial.

The King of Fighters XV está agendado para chegar em 2021, mas não possui uma data exata de lançamento.