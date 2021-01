‘Lá fora vão te tratar diferente’

Se preparando para o clássico contra o Flamengo, o Fluminense busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Tricolor terá a experiência de Fred para quebrar a sequência de três jogos sem vitória.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (5), o atacante ressaltou a importância da mescla que o clube carioca tem no elenco. O artilheiro ainda revelou conversas com jovens destaques, como Marcos Paulo e Miguel.

“Participei de conversa com o Dodi, Miguel, Marcos, Evanilson. Usei exemplos bons e ruins. Contei o que passei no meu início, quando estava no Cruzeiro e chegaram muitas propostas, com algumas orientações de empresários de não ir para os jogos e sempre meu irmão me orientando, era a voz mais ativa, a sempre treinar bem e fazer todos os jogos, que isso seria a maior venda do produto que eu poderia mostrar para a vitrine”, começou por afirmar.

“O que eu estou falando para todos eles, falo para o Miguel, para o Marcos Paulo principalmente, porque hoje eles têm 17 anos, mas amanhã terão 23, 25, 28. Então, o quanto antes jogarem, botarem a bola para dentro, melhor. Falei uma coisa, que acho importante, o jogador criar laços em um clube e criar maturidade jogando em um clube grande como o Fluminense. Sair sem fazer algo durante uma, duas temporadas inteiras, lá fora eles vão te tratar diferente. O brasileiro, ele já sofre pela cultura do futebol, da cabeça, a grande maioria, quando chegam à Europa tem o tempo de adaptação. Minha conversa é para dar o melhor, fazer gols, se puder ficar aqui, ótimo. Eles sabem que o Fluminense quer resultado técnico, assim como todos os clubes do Brasil, mas também vão vendê-los. Seria ótimo para o clube que eles joguem, façam história e para que depois sejam vendidos. Porque todo mundo sai ganhando”, complementou.

Marcos Paulo, jogador do Fluminense Gazeta Press

E não é só com os jovens que chegaram ao profissional que Fred chegou a bater um papo. O experiente atacante revelou que já trocou ideia com John Kennedy, destaque do sub-20 do Tricolor, e afirmou que o jogador de 18 anos é tratado já como uma grande realidade pelos companheiros.

“Na verdade, falei com ele duas vezes só. O sub-23 treina aqui com a gente em um outro horário e a gente se tromba. Uma vez, estava vendo um treino da musculação, e eu vi que ele estava sobressaindo. E perguntei quem era aquele do cabelo pintado. Disseram que era o John Kennedy. Eu tinha acabado de chegar, depois ele subiu para treinar com a gente e demonstrou que estava fazendo a mesma coisa. Falei para ele continuar do jeito que estava. Ele vai para cima, tromba, levanta, sai rompendo. É um jogador com um potencial muito grande, todo mundo aqui no profissional tem essa visão que logo, logo vai estar nos ajudando. Estamos aqui ansiosos para ver mais uma joia se destacando com a camisa do Fluminense no profissional”.

John Kennedy em ação pelo Fluminense comemorando gol pelo Brasileirão sub-20 Mailson Santana/Fluminense FC

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão