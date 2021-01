Laboratório confirma versão do Santos e diz que testes saíram após jogo contra o Boca Juniors

Em meio à polêmica dos casos de Covid-19 de John e Wagner Leonardo, o CEMEPLA, laboratório responsável pela realização dos exames explicou, nas suas redes sociais, que os resultados foram conhecidos somente depois da partida, o que acaba com qualquer especulação de que o Santos já sabia da situação quando entrou em campo.

>>> Veja O Dia do Mercado desta sexta-feira

A imprensa argentina publicou nesta sexta que o Boca deve questionar a conduta do Santos na Conmebol. O DIÁRIO OLÉ levantou a suspeita de que a permanência do time em campo durante o vestiário já pudesse ser uma medida para evitar contato maior, em ambiente fechado, de John e Wagner Leonardo com os outros jogadores da equipe.

Estos estudios se hicieron como requisito para volver a Brasil y los resultados estuvieron una vez que los partidos ya habían finalizado — Cemepla (@Cemepla) January 8, 2021

O protocolo de saúde da Argentina exige testagem antes de entrar no país, mas também antes de sair. O Santos realizou os testes no seu elenco no último sábado, seguindo as orientações para o jogo contra o Boca Juniors e todos deram negativos, sendo liberados para a partida. Na quarta à tarde, foi realizada uma outra testagem para a saída do país. O resultado saiu na manhã de quinta, com John e Wagner Leonardo positivos.

O Santos trabalha com a possibilidade de um falso positivo na Argentina e realizará a contraprova nos dois atletas assim que eles chegarem ao Brasil. A dupla deve sair de Buenos Aires ainda nesta sexta-feira, em avião sanitário providenciado pelo clube. Caso voltem a testar positivo, ficam fora do clássico contra o São Paulo e da partida de volta de semifinal contra o Boca Juniors.