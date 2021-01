Laboratório detecta primeiros casos da nova variante do coronavírus em São Paulo

Dasa, laboratório de diagnósticos, informou nesta quinta, uma nova variante do coronavírus em São Paulo. Trata-se dos dois primeiros casos detectados do mesmo tipo encontrados no Reino Unido recentemente.

Após analisar 400 amostras de saliva, a empresa notificou o Instituto Adolfo Lutz. Além dele, a Vigilância Sanitária notificou e coletou-se os testes.

Este é considerado padrão ouro e funciona detectando o RNA (código genético) do vírus. Assim, juntamente com o (IMT-FMUSP), houve a confirmação do cepa usando sequenciamento genético.

Perigos da nova cepa

Sendo já 56% mais contagiosa, a nova variante do coronavírus em São Paulo preocupa bastante. Isso porque ela já foi encontrada em mais 26 países e apresenta novas mutações.

Afeta-se a fixação na célula. Desde meados de dezembro, o laboratório brasileiro vem estudando essa variante mais nova do vírus.

Testes com falsos positivos

O laboratório também informou estar trabalhando com o Instituto para gerar material eficiente de teste. Todavia, isso não inclui os exames PCR já que eles conseguem detectar bem o vírus.

Isso se dá porque os testes disponíveis atualmente podem dar resultados falsos positivos. Nesse sentido, o diretor do Dasa explicou que testes de sorologia e imunologia poderiam falhar.

Coronavírus em São Paulo

O coronavírus em São Paulo não dá trégua e em dezembro os casos aumentaram consideravelmente. Em outras palavras, 68% foi o quanto cresceram os casos de Covid-19 no estado.

Ainda servindo como base de estudo, os especialistas chegaram a projetar um novo pico mortal. Segundo eles, o fim de 2020 e o início de 2021 podem apresentar mais mortes.

Antecipar e atualizar os exames para detecção da nova variante;

Fazer quarentena;

Isolamento de 10 dias para quem chegar de viagem da Europa.

São algumas das ações e dicas que podem ajudar a conter a transmissão dessa variante. Desse modo, vale confiar em cientistas que estão lidando com o vírus e passam orientações.

Mais transmissão e menos morte

Algo que pode servir de alívio nesse cenário que causa pânico, é a menor mortalidade. Segundo um estudo, apesar de ser 70% mais transmissível, a nova variante é menos letal.

A variante do coronavírus em São Paulo preocupou muito os países em seu anúncio. Contudo, mesmo ela sendo encontrada rápido em outros locais, sua taxa de mortalidade é menor.

Ainda assim, como o modo de contágio é o mesmo, vale manter os cuidados higiênicos. Ou seja, recomenda-se o uso de máscaras e a prática do isolamento. Dessa forma, se todos fizerem sua parte os resultados serão melhores.