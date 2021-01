Ladeira abaixo! Botafogo vacila, permite a virada do Atlético-GO e continua na lanterna do Brasileirão

O Botafogo segue em seu calvário no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta-feira, no Nilton Santos, a equipe de Eduardo Barroca chegou a sair na frente com gol de Matheus Babi. Porém, com novos erros defensivos, a equipe de Eduardo Barroca acabou envolvida pelo Atlético-GO e amargou o revés por 3 a 1. Danilo Gomes, Zé Roberto e Vitor marcaram para o Dragão em jogo válido pela trigésima-primeira rodada.

O Botafogo, mergulhado nos 23 pontos e na última colocação, volta a campo contra o Fluminense no domingo, às 20h30, em São Januário. No mesmo dia, o Atlético-GO tem 36 e encara o Fortaleza às 18h15.

MUITA LUTA, MAS AS CHANCES…



Não faltou empenho, mas as duas equipes demoraram a deslanchar no duelo no Nilton Santos. Diante das dificuldades, em especial, para concluir as jogadas, a primeira chance nítida aconteceu aos 22 minutos com o Atlético-GO, em uma cabeçada de Zé Roberto que passou rente à trave. Em seguida, Wellington Rato levou calafrios à defesa alvinegra ao desviar cruzamento de Janderson.

Pouco a pouco, o Botafogo conseguiu transformar sua pressão ao atacar em chances claras. Após cobrança de escanteio, Marcelo Benevenuto cabeceou com força, mas Jean abafou o grito de gol. Lançado como titular, Matheus Nascimento esticou a Matheus Babi, que perdeu a disputa com a defesa. Na sobra, Victor Luis teve liberdade para avançar pela esquerda e se enrolou com a bola.

HAJA ELETRICIDADE…

O ritmo acelerou na volta do intervalo. Mais impetuoso, o Dragão encontrou brechas para arriscar. Pereira avançou pela esquerda, encheu o pé e obrigou Diego Loureiro a fazer uma defesa providencial. Depois, Janderson finalizou com tudo e a bola passou pelo lado de fora da rede. Já o Alvinegro lamentou mais uma grandiosa oportunidade. Após cruzamento, Pedro Raul escorou e Matheus Babi bateu de primeira, só que a bola explodiu em Jean.

GOL COM ALÍVIO BOTAFOGUENSE…



A equipe de Eduardo Barroca tentou retomar as rédeas e, de tanto pressionar, saiu na frente com um gol chorado. Após contra-ataque puxado por Bruno Nazário, Pedro Raul esticou a Victor Luis. O lateral alçou e o camisa 9 desviou de cabeça. Jean fez a intervenção mas, na sobra, Matheus Babi fulminou para o fundo da rede.

… MAS DRAGÃO MARCA E DESNORTEIA O BOTAFOGO



A euforia do Botafogo, contudo, durou apenas três minutos. A equipe avançou pela direita e passou a bola com tranquilidade. Na área, Zé Roberto ajeitou e Danilo Gomes teve espaço para encher o pé. A bola caprichosamente bateu no travessão antes de entrar. Com muitas brechas para avançar pelos lados, a equipe de Marcelo Cabo não demorou a construir sua vitória.

Dudu avançou pela direita e cruzou rasteiro. Zé Roberto se antecipou a Marcelo Benevenuto e completou para a rede. O técnico Eduardo Barroca promoveu mudanças e teve a chance de igualar quando Matheus Babi encontrou Kalou livre. Mas o marfinense cabeceou em cima de Jean.

ABISMO EMOCIONAL



O contraste entre as duas equipes ficou nítido aos 46 minutos. Jean cobrou tiro de meta e um desvio de cabeça de Zé Welison expôs a defesa desorganizada do Botafogo. Janderson avançou como quis e só tocou para o lado, onde Vitor completou para o fundo da rede. O Dragão se safa, enquanto o Alvinegro não tem mais para onde correr: vencer é obrigatório na reta final.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1×3 ATLÉTICO-GO

Data-Hora: 20-01-21 – 17h

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abati Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Barrandeguy (BOT), Danilo Gomes, Pereira (ACG)

Gols: Matheus Babi, 17/2T (1-0), Danilo Gomes, 20/2T (1-1), Zé Roberto, 36/2T (1-2) e Vitor, 46/2T (1-3).

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Kevin (Barrandeguy, 36/2T), Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário (Ênio, 36/2T); Matheus Nascimento (Angulo, 13/2T), Matheus Babi e Pedro Raul (Kalou, 36/2T). Técnico: Eduardo Barroca

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Janderson; Wellington Rato (Vitor, 30/2T), Zé Roberto (Oliveira, 42/2T) e Danilo Gomes (Gilvan, 37/2T). Técnico: Marcelo Cabo