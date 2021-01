LANCE! Espresso: Everton Ribeiro pode desencadear reformulação no Flamengo

Um dos líderes do elenco, Everton Ribeiro pode deixar Flamengo. O Al Nasr, dos Emirados Árabes, sinalizou interesse na contratação do atleta, e a diretoria rubro-negra definiu o valor para fechar a negociação: 10 milhões de euros (R$ 65,2 milhões), já com aval do meia para concretizar a venda.

Paralelamente, o clube também negocia com outro clube árabe, o Al Ain, o empréstimo do atacante Michael, que chegou em janeiro passado com alta expectativa e entregou pouco em campo. Não há dúvida de que os bastidores mudaram muito depois do ano mágico de 2019 e da saída de Jorge Jesus.

Com queda do desempenho e eliminações seguidas em torneios importantes, o Flamengo passou quase todo o ano passado em crise ou estado de atenção. Trocas de técnico, disputas políticas, descontentamento de jogadores.

Tudo se acumulou ao mesmo tempo e aquele time que parecia quase imbatível perdeu boa parte da força, ainda que o farto elenco impeça uma queda maior. O “luto” após o adeus de Jesus ainda não ficou para trás, e muitos atletas deixaram isso claro nos últimos meses ao falar sobre a mudança na química no elenco.

Everton Ribeiro pode puxar a fila e dar início a uma reformulação improvável até meses atrás. O grupo deve seguir como um dos melhores do Brasil, mas o desejo de permanecer na Gávea e fazer história não parece mais tão vivo.

