LANCE! Espresso: Flamengo desvia de turbulências e se mantém vivo no Brasileirão

O Flamengo mandou avisar: voltou de vez à disputa pelo título brasileiro. Mesmo sem ser brilhante, dominou o Palmeiras no Mané Garrincha, desperdiçou chances e venceu por 2 a 0 com tranquilidade – o adversário, demonstrando todo o cansaço acumulado pela maratona de jogos, não conseguiu nem acertar o gol rubro-negro.

Com o resultado, o Mengão voltou a se aproximar da ponta: ultrapassou o Atlético-MG e está agora a quatro do Internacional, líder, e dois do São Paulo, segundo colocado, mas com um jogo a menos que os rivais, com os quais tem confrontos diretos nesta reta final.

Rogério Ceni ainda se mostra inseguro no comando, o desempenho da era Jorge Jesus praticamente inexiste e as cicatrizes das eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores permanecessem. Mas em um torneio marcado pelos impactos da pandemia, com surtos em diversos elencos e equilibro forçado, o sonho se manteve vivo mesmo com o clube passando quase a temporada toda entre turbulências leves e crises intensas. Ao Palmeiras, cabe admitir que a corrida pelo título ficou ainda mais difícil e que é preciso descansar o elenco para as finais que tem pela frente.

O Flamengo tem um mês para reverter o que parecia já uma miragem. O título brasileiro poderá salvar uma temporada que teve a frustração como sua maior marca até agora.

