LANCE! Espresso: Nem gênio, nem fraude: o dilema de Rogério Ceni à frente do Flamengo

O caminho trilhado por Rogério Ceni no Fortaleza rapidamente o alçou ao posto de um dos técnicos mais promissores do País. Porém, passagens ruins por São Paulo e Cruzeiro deixaram uma dúvida se ele seria capaz de repetir o mesmo sucesso em clubes onde os bastidores políticos interferem a toda hora e a pressão por vitórias é enorme.

O Flamengo fez aposta que julgava certeira após demitir o espanhol Domènec Torrent, mas o início de trabalho de Ceni foi logo de cara impacto pelas eliminações na Libertadores e Copa do Brasil. No Brasileiro, apesar do ótimo elenco que mantém vivas as chances de conquistar o bicampeonato, o time repete os erros que foram vistos ao longo de toda esta temporada: muita posse de bola, mas com pouca efetividade na conclusão e sistema defensivo pouco confiável – o oposto do esquema montado por Jorge Jesus em 2019, ano mágico para o Rubro-Negro.

As falas de Rogério também não ajudam. Em sua ainda curta carreira como treinador, Ceni tem dificuldades em admitir sua parcela de culpa nos momentos adversos. Após a derrota para o Fluminense, citou “erros grotescos para quem quer ser campeão”, o tipo de comentário que não cai bem no vestiário.

Rogério não é hoje o futuro técnico da Seleção Brasileira, assim como não é uma fraude. É profissional qualificado e que tem tudo para ser um dos maiores no Brasil. Mas a enorme oportunidade que ganhou ao assinar com o Flamengo, uma potência financeira e técnica no País, obriga também uma avaliação ainda mais criteriosa sobre o seu trabalho.

