Laranjinha de série da Globo, ator muda visual e vira cantor; veja como ele está · .

Darlan Cunha, intérprete de Laranjinha em Cidade dos Homens (2002-2005), mudou o visual e está investindo em outra carreira: a de cantor. A primeira música dele, chamada Motivação, será lançada no próximo dia 13, no YouTube. O ator trocou o cabelo quase raspado por tranças coloridas e está cheio de tatuagens.

Cunha está longe da televisão desde 2018, quando foi ao ar o último episódio do revival de Cidade dos Homens, em 2017. O ator, que atualmente tem 32 anos, ficou conhecido aos 14 ao atuar no filme Cidade de Deus (2002) e em todas as temporadas da série da Globo.

Antes da música e da segunda fase de Cidade dos Homens, o intérprete de Laranjinha já havia se arriscado em outro ramo, ao se dedicar a uma hamburgueria com amigos no Rio de Janeiro.

Darlan é morador do Vidigal, comunidade na zona sul da cidade carioca. Em 2013, foi acusado por sua então namorada, uma adolescente de 16 anos, de agressão, abuso e cárcere privado. O artista chegou a ser preso, mas foi solto em menos de um mês, após a garota retirar a queixa.

Em 2018, mesmo ano em que terminou Cidade dos Homens, Cunha foi preso mais uma vez no Rio de Janeiro, sob a acusação de lesão corporal.

Na Globo, Darlan ainda atuou em novelas como Sete Pecados (2007), Caminho das Índias (2008) e Tempos Modernos (2010), além de todos os spin-offs e documentários tanto de Cidade de Deus e Cidade dos Homens, série que o deixou famoso.

Confira abaixo seu novo visual: