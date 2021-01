Larissa Manoela ganha baú do BBB21 e estraga surpresa de influenciadores · .

Contratada da Globo e com 36,9 milhões de seguidores apenas no Instagram, Larissa Manoela recebeu um baú com presentes ligados ao universo do BBB21. O mesmo “mimo” também foi enviado para outros influenciadores digitais nesta segunda-feira (18). A orientação, no entanto, era para que o presente só fosse aberto amanhã (19), mas a atriz estragou a surpresa.

Para abrir a caixa, era necessário desvendar um enigma: “o último número do ano que teve duas edições do BBB; quantos votos teve o maior paredão da história (some os números da resposta); qual o dia da estreia do BBB21 (some os números da resposta”.

Depois de levar meia hora, segundo ela, para descobrir os números do segredo, Larissa abriu o cadeado e encontrou um roupão do líder, mochila, copo e diversos objetos ligados ao Big Brother Brasil. Os vídeos foram compartilhados pela artista na ferramenta Stories do Instagram.

Na publicação em que aparece vestida com o roupão, a atriz marcou Manu Gavassi por ter dito que se lembrou da participação da cantora no BBB20. De acordo com Larissa, assim como Manu, ela também some na roupa por ser baixinha.

Apesar de não ter nenhum grande spoiler sobre o BBB21, a caixa deveria ter sido aberta apenas na terça (19), de acordo com o que outros influenciadores que também receberam o presente publicaram. Os responsáveis pela página Diva da Depressão, por exemplo, disseram que o diretor J.B. Oliveira, o Boninho, não tinha deixado mostrar hoje.

No Twitter, alguns fãs levantaram uma teoria de que a Globo pode ter enviado diferentes datas para cada influenciador. Amanhã, a emissora vai divulgar a lista oficial de participantes da 21ª temporada do Big Brother Brasil –os nomes serão conhecidos ao longo da programação, a partir dos intervalos de Laços de Família. O reality faz primeira apresentação em 25 de janeiro.

Veja abaixo o vídeo de Larissa Manoela e reações na web:

BONINHO ENVIANDO PRESENTE DO #BBB21 PARA VÁRIOS FAMOSOS…

Ainda dá tempo de mandar pra uma galera do Twitter @boninho! pic.twitter.com/4o7VMKN4Ar

— Tvlizando 📺 (@tvlizando) January 18, 2021

Morto que a caixa era pra abrir só amanhã e a Larissa abriu hoje KKKKKKKKKKKKKKKKKK#BBB21pic.twitter.com/XYgRBmeN7l

— #BBB21 (@RealitysVip) January 18, 2021

OS DIVA DEPRESSÃO NO STORIES FALANDO QUE K BONINHO SÓ DEIXOU ABRIR A CAIXA AMANHÃ E A LARISSA MANOELA JÁ ABRIU AAAAAA KKJJJJ#bbb21pic.twitter.com/ThXGYjc5Vr

— madu #BBB21 (@tuitamad) January 18, 2021

Esses 3 números é a senha para abrir o case que alguns famosos receberam! Assim como a @larimanoela recebeu!!! #bbb21https://t.co/dX4A8er1ty

— Sentinela BBB #BBB21 #RedeBBB (@sentinelaBBB) January 18, 2021

Mano, os influencers tudo receberam a caixa com o roupão do líder e outros itens do #BBB21 pra divulgar e tão dizendo que só podem abrir a partir de amanhã. Pois a Larissa Manoela tacou o foda-se e já postou nos stories. O surto do Boninho pic.twitter.com/I7o2Ph9BMB

— Parcial Real #BBB21 (@ParcialReal) January 18, 2021